『あんぱん』何日も仕事部屋にこもる嵩は… 第113回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第113回（3日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】あの人がいない…新たな相関図を公開！
前回は、嵩（北村匠海）は健太郎（高橋文哉）から独創漫画派のメンバーが世界旅行に出かけたと聞き、誘われなかったことにショックを受ける。その話をメイコ（原菜乃華）から聞いたのぶ（今田美桜）は、嵩の気持ちを思うと悔しいと腹を立てる。様子を見にきたのぶに、こんなことで落ち込む自分が情けないと話す嵩。するとのぶは、嵩の腕を引いて部屋を飛び出していく！ 一方、蘭子（河合優実）の部屋には八木（妻夫木聡）が訪ねてきて…。
今回は、週刊誌の漫画コンクールのページを目にした嵩（北村匠海）は、のぶ（今田美桜）に勧められ、その懸賞に挑戦することに。結果よりも描きたい漫画を描くことに意味があると言うのぶに、自分にもプライドがあると言って何日も仕事部屋にこもる嵩。心配するのぶの前で、嵩はこれがダメだったら漫画家をやめると宣言する。
