薬物事件で逮捕も不起訴の湊川えりか、衝撃グラビア反響に「嬉しい限りです」 Hカップの圧巻ボディあらわに
レーサム元会長の薬物事件で逮捕され不起訴となった元レースクイーン・湊川えりかが、2日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場し、グラビアデビューを果たした。同日、自身のXを更新し、反響への感謝を記した。
【写真】Hカップの圧倒的プロポーション！衝撃デビューの湊川えりか
湊川は「朝起きたら「綺麗でした！」というDMでのお言葉や知人の姐さんからも「買ったわよ！」ってメッセージ来てて嬉しい限りです」とつづっている。
8ページの袋とじで、まさかのセミヌードを披露。Hカップの圧倒的なプロポーションを大胆に見せた、まさしくスキャンダラスなグラビアは必見だ。
デジタル写真集『事件な彼女』では、美しいスタイルを4種の衣装に包み、手ブラやTバックにも挑戦。32歳のありのままの生き様をグラビアで表現している。
