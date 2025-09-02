ÌÚº´ºÌ»Ò¥¢¥Ê¡¢¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÉ×ÉØ¤Ç¤¹¡×É×¡¦ÀÐ°æ°ìµ×»á¤È¡È¤½¤Ð¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¡Ö¤´É×ÉØ¶¦¤Ë¡ÄÎÌ¤¬¡Ä¡×¡Ö¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ë¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°é¤Á¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î³ÚÅ·¡¦¼èÄùÌòGM¤ÎÀÐ°æ°ìµ×»á¡Ê51¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÚº´ºÌ»Ò¡Ê54¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÎÀÐ°æ»á¤È¡È¤½¤Ð¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°é¤Á¤Þ¤¹¤Í¡×¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤½¤Ð¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ëÌÚº´ºÌ»Ò¥¢¥Ê¤ÎÉ×¡¦ÀÐ°æ°ìµ×»á
¡¡ÌÚº´¥¢¥Ê¤Ï¡ÖSoba Party µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥ó¥Á ¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÉ×ÉØ¤Ç¤¹ ¥é¡¼¥á¥ó¤è¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¤«¤È¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁ°¤Ç¡¢É×¤ÎÀÐ°æ»á¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤´É×ÉØ¶¦¤Ë¡ÄÎÌ¤¬¡ÄÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°é¤Á¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥¹¥ê¥à¤Ê¤Î¡¼¡©¡×¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤âÂÎ·¿°Ý»ý¤Ç¤¤Æ°ìÈÖ·ò¹¯Åª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¶¾Çþ¤ÎÎÌ¤Ë¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Ç¤¹¾Ð »ä¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¡ÖÆó¿Í¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ë¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡Ö¶¾Çþ¤òÌ¾Êª¤Ë¤·¤Æ¤ëµå¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
