韓国のオリジナルミュージカルを紹介する『2025 K-Musical Roadshow in TOKYO』が、11月12日にヒューリックホール東京で開催されることが決定した。

参考：女性たちの命を懸けた想像も絶する闘い Netflixシリーズ『エマ』が描いた激動の韓国社会

『K-Musical Roadshow』は、韓国発のミュージカルを世界に発信していくために2016年にスタート。「韓国文化体育観光部」が主催し、企画支援、海外事業、研究開発・コンサルティングを行う舞台芸術専門の国家芸術支援団体「韓国芸術経営支援センター』が主管。2023年12月には東京でも開催され、日本での開催は今回が2回目となる。

同センターが主催する『K-Musical Market』は、欧米、中国、日本などからプロデューサーを韓国に招待し、現地で韓国オリジナルミュージカルの紹介と交流をするもので、韓国のオリジナルミュージカルを韓国のコンテンツとして海外輸出していくために、さまざまな施策が実施されている。

今回の『2025 K-Musical Roadshow in TOKYO』には、韓国での審査を通過した5作品のスタッフ・キャストが来日。韓国演劇のメッカ、大学路（テハンノ）で活躍する俳優らが約20分のダイジェストシーンを実演。終演後には日韓のプロデューサーの交流会も実施される。また、前回に引き続き司会進行として韓国ミュージカルにも出演し、現地での観劇も多い俳優・加藤和樹が登壇。司会は韓国ミュージカルに造詣の深いキム・テイが務める。

ショーケース披露作品には、日本でも出版されているアンニョン・タルの同名絵本（岩波書店／訳：斎藤真理子）をミュージカル化した『すいかのプール』、混乱と不安の時代の中で、運命のように出会った平凡な若者たちの激動の生き様を描いた『三つの風と一本の木』、韓国で愛される詩人・尹東柱（ユン・ドンジュ）と弟の尹一柱（ユン・イルジュ）の人生、そして同名の童詩集をモチーフにした『たんぽぽの笛』、哲学的な問いと自己省察の機会を与えてくれるヘルマン・ヘッセの同名小説『ナルチスとゴルトムント（邦題「知と愛」）』が原作の『ナルチスとゴルトムント～知と愛～』、貧しいから、女だからと文字を学べなかったおばあちゃんたちを描いたドキュメンタリー映画を原作とした『とっても楽しいお嬢さんたち』の5作品がラインナップされている。（文＝リアルサウンド編集部）