【2025年9月1日】お米5kgの店頭売価平均4175円、平均売価3736円

流通POSデータサービス「RDS-POS」を提供するマーチャンダイジング・オンが、スーパー業態 約3500店舗規模の速報データを活用し、日本の食卓に欠かせないお米（5kg単位）の店頭売価平均および平均売価（加重平均）のリアルタイムデータ提供を開始。

2025年9月1日、お米5kgの「店頭売価平均」は4175円。対前日+32円、対前週+129円、対前月+196円、対前年+1449円となりました。またお米5kgの「平均売価」は3736円。対前日+11円、対前週+324円、対前月+499円、対前年+967円となりました。

お米5kgの店頭売価平均・平均売価を毎日配信

店頭表示価格の単純平均である「店頭売価平均」は、POSレジ通過商品の価格の合計を商品数で割って算出します。これは、お米5kgの設定価格の平均を表し、販売店目線の価格を示します。「平均売価」は、総販売金額を総販売数量で割ったもので、よく買われた価格に重みがかかるため、生きた市場の動きを浮き彫りにした消費者目線の実勢価格といえます。





マーチャンダイジング・オンの公式Webサイト

特設サイト

では、お米5kgの前日店頭売価・平均売価を1日を通じて3回（正午、午後3時、午後6時）更新。週や年単位での価格推移といった分析も可能で、小売業者にとってはより精緻な価格戦略や仕入れ計画の策定に、また消費者にとっては賢明な購買判断を下すための強力な支援ツールとなることが期待されています。





＜データ提供＞

2025年9月1日 お米5kgの店頭売価平均／平均売価 ※2025/9/2 12時時点 株式会社マーチャンダイジング・オン RDS-POSスーパー全国3500店舗





＜参考＞

リアルタイム お米（5kg）の店頭売価平均を毎日配信！

【更新】リアルタイム「お米（5kg）」の店頭売価平均エリア別・週単位の平均売価も毎日配信！



