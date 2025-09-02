　2日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3664枚だった。うちプットの出来高が2590枚と、コールの1074枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の185枚（15円安125円）。コールの出来高トップは4万4000円の275枚（10円安280円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 1　　54000　
　　30　　　　　　　 1　　53000　
　　21　　　　　　　 2　　52000　
　　 5　　　-1　　　 3　　51000　
　　40　　　-1　　　 5　　50000　
　　67　　　-3　　　 8　　49000　
　　83　　　 0　　　17　　48000　
　　67　　　 0　　　34　　47000　
　 117　　　+3　　　72　　46000　
　　14　　 +24　　　93　　45750　
　　 1　　　-3　　　96　　45625　
　　13　　　-3　　　97　　45500　
　　 3　　 +15　　 125　　45250　
　　 1　　　　　　 145　　45125　
　　82　　　 0　　 150　　45000　
　　 7　　 +10　　 175　　44750　
　　 2　　　　　　 205　　44625　
　　20　　 +15　　 220　　44500　
　　 3　　 +45　　 260　　44375　
　　12　　 +35　　 260　　44250　
　　12　　 -55　　 280　　44125　
　 275　　 -10　　 280　　44000　
　　64　　 +70　　 350　　43875　
　　10　　 +40　　 370　　43750　
　　 9　　　 0　　 405　　43500　
　　 2　　 -55　　 490　　43375　
　　14　　　 0　　 465　　43250　
　　 5　　　　　　 520　　43125　
　　35　　 +10　　 545　　43000　　1690 　　-220　　　 2　
　　 3　　　　　　 605　　42875　
　　10　　　　　　 615　　42750　
　　10　　 -15　　 735　　42500　
　　 3　　 -50　　 840　　42375　　1190 　　　　　　　 1　
　　 4　　+230　　 965　　42250　　1105 　　 +25　　　 7　
　　 1　　 -20　　 985　　42125　　1055 　　 +25　　　 1　
　　 5　　 +95　　 975　　42000　　 990 　　-265　　　42　
　　 1　　　　　　1125　　41875　　 945 　　-110　　　 1　
　　 2　　+140　　1180　　41750　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 845 　　　　　　　 4　
　　 1　　+140　　1335　　41500　　 855 　　 -65　　　20　
　　 1　　　　　　1435　　41375　　 755 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　1520　　41250　　 700 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　1510　　41125　　 675 　　 +10　　　 1　
　　 3　　+230　　1650　　41000　　 630 　　 -90　　　16　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 535 　　-140　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 525 　　　　　　　 2　
　　10　　　　　　2090　　40500　　 505 　　 -60　　　12　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 460 　　　　　　　62　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 455 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 425 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 400 　　 -55　　　56　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 380 　　 -90　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 365 　　 -50　　 117　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 340 　　 -20　　　12　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 310 　　 +10　　　 2　