日経225オプション10月限（2日日中） 4万4000円コールが出来高最多275枚
2日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3664枚だった。うちプットの出来高が2590枚と、コールの1074枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の185枚（15円安125円）。コールの出来高トップは4万4000円の275枚（10円安280円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 54000
30 1 53000
21 2 52000
5 -1 3 51000
40 -1 5 50000
67 -3 8 49000
83 0 17 48000
67 0 34 47000
117 +3 72 46000
14 +24 93 45750
1 -3 96 45625
13 -3 97 45500
3 +15 125 45250
1 145 45125
82 0 150 45000
7 +10 175 44750
2 205 44625
20 +15 220 44500
3 +45 260 44375
12 +35 260 44250
12 -55 280 44125
275 -10 280 44000
64 +70 350 43875
10 +40 370 43750
9 0 405 43500
2 -55 490 43375
14 0 465 43250
5 520 43125
35 +10 545 43000 1690 -220 2
3 605 42875
10 615 42750
10 -15 735 42500
3 -50 840 42375 1190 1
4 +230 965 42250 1105 +25 7
1 -20 985 42125 1055 +25 1
5 +95 975 42000 990 -265 42
1 1125 41875 945 -110 1
2 +140 1180 41750
41625 845 4
1 +140 1335 41500 855 -65 20
1 1435 41375 755 1
1 1520 41250 700 2
1 1510 41125 675 +10 1
3 +230 1650 41000 630 -90 16
40750 535 -140 8
40625 525 2
10 2090 40500 505 -60 12
40375 460 62
40250 455 11
40125 425 1
40000 400 -55 56
39875 380 -90 1
39750 365 -50 117
39500 340 -20 12
39375 310 +10 2
