　2日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2892枚だった。うちプットの出来高が7388枚と、コールの5504枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の913枚（22円安78円）。コールの出来高トップは4万5000円の619枚（1円安19円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　　 1　　50000　
　 144　　　 0　　　 1　　49000　
　　31　　　-1　　　 1　　48000　
　 242　　　 0　　　 2　　47000　
　　34　　　 0　　　 5　　46250　
　 219　　　-1　　　 6　　46000　
　　25　　　 0　　　 8　　45750　
　　 2　　　+1　　　10　　45625　
　 130　　　-1　　　10　　45500　
　　27　　　+1　　　12　　45375　
　　93　　　-1　　　12　　45250　
　　53　　　+3　　　17　　45125　
　 619　　　-1　　　19　　45000　
　　52　　　+1　　　21　　44875　
　 110　　　+1　　　27　　44750　
　　25　　　-2　　　29　　44625　
　 393　　　+3　　　38　　44500　
　　17　　　-7　　　32　　44375　
　 113　　　 0　　　52　　44250　
　　71　　　+7　　　63　　44125　
　 595　　　+3　　　74　　44000　
　 119　　　+7　　　85　　43875　
　 223　　　+5　　 100　　43750　
　　56　　　-5　　 105　　43625　
　 596　　 +10　　 140　　43500　
　　34　　 +15　　 155　　43375　
　 159　　　+5　　 190　　43250　
　　26　　 +35　　 220　　43125　
　 538　　　+5　　 255　　43000　　 950 　　-260　　　26　
　　36　　 +40　　 295　　42875　
　　63　　 +55　　 340　　42750　　 780 　　 +10　　　 6　
　　28　　 +65　　 390　　42625　
　 383　　 +35　　 445　　42500　　 605 　　-130　　　85　
　　25　　 +45　　 485　　42375　　 540 　　-250　　　44　
　　57　　 +50　　 575　　42250　　 485 　　-125　　　74　
　　16　　 +25　　 580　　42125　　 435 　　 -95　　　12　
　　42　　 +40　　 720　　42000　　 380 　　 -90　　 410　
　　 6　　+150　　 805　　41875　　 380 　　-115　　　68　
　　24　　+125　　 900　　41750　　 310 　　 -80　　 104　
　　 5　　　　　　1010　　41625　　 270 　　-120　　　13　
　　13　　+120　　 970　　41500　　 250 　　 -65　　 223　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 225 　　 -75　　　18　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 200 　　 -65　　 168　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 180 　　 -65　　　20　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 165 　　 -50　　 430　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 150 　　 -45　　　43　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 140 　　 -35　　 102　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 130 　　 -40　　　28　
　　11　　+235　　1930　　40500　　 110 　　 -40　　 336　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 115 　　 -30　　　76　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　92 　　 -38　　 121　
　　　　　　　　　　　　　40125　　　86 　　 -29　　　67　
　　 1　　+180　　2385　　40000　　　78 　　 -22　　 913　
　　　　　　　　　　　　　39875　　　73 　　 -22　　　40　
　　 4　　　　　　2595　　39750　　　67 　　 -21　　 157　