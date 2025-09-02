日経225オプション9月限（2日日中） 4万円プットが出来高最多913枚
2日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2892枚だった。うちプットの出来高が7388枚と、コールの5504枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の913枚（22円安78円）。コールの出来高トップは4万5000円の619枚（1円安19円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 1 50000
144 0 1 49000
31 -1 1 48000
242 0 2 47000
34 0 5 46250
219 -1 6 46000
25 0 8 45750
2 +1 10 45625
130 -1 10 45500
27 +1 12 45375
93 -1 12 45250
53 +3 17 45125
619 -1 19 45000
52 +1 21 44875
110 +1 27 44750
25 -2 29 44625
393 +3 38 44500
17 -7 32 44375
113 0 52 44250
71 +7 63 44125
595 +3 74 44000
119 +7 85 43875
223 +5 100 43750
56 -5 105 43625
596 +10 140 43500
34 +15 155 43375
159 +5 190 43250
26 +35 220 43125
538 +5 255 43000 950 -260 26
36 +40 295 42875
63 +55 340 42750 780 +10 6
28 +65 390 42625
383 +35 445 42500 605 -130 85
25 +45 485 42375 540 -250 44
57 +50 575 42250 485 -125 74
16 +25 580 42125 435 -95 12
42 +40 720 42000 380 -90 410
6 +150 805 41875 380 -115 68
24 +125 900 41750 310 -80 104
5 1010 41625 270 -120 13
13 +120 970 41500 250 -65 223
41375 225 -75 18
41250 200 -65 168
41125 180 -65 20
41000 165 -50 430
40875 150 -45 43
40750 140 -35 102
40625 130 -40 28
11 +235 1930 40500 110 -40 336
40375 115 -30 76
40250 92 -38 121
40125 86 -29 67
1 +180 2385 40000 78 -22 913
39875 73 -22 40
4 2595 39750 67 -21 157
