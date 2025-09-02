　2日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は117枚だった。うちプットの出来高が107枚と、コールの10枚を上回った。プットの出来高トップは4万2250円の30枚（1545円）。コールの出来高トップは4万6000円の6枚（220円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　　　　　　　　　　　　60000　 17835 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　　80　　48000　
　　 1　　　+5　　 140　　47000　
　　 6　　　　　　 220　　46000　
　　　　　　　　　　　　　42250　　1545 　　　　　　　30　
　　 1　　　　　　1505　　41875　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 950 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 800 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 755 　　 -75　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 240 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　35500　　 205 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35250　　 190 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 185 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 130 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　30750　　　80 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　42 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　33 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　20 　　　-4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　11 　　　 0　　　11　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　10 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　13000　　　 7 　　　　　　　 5　
　　 1　　　　　 32015　　10000　


