日経225オプション11月限（2日日中） 4万2250円プットが出来高最多30枚
2日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は117枚だった。うちプットの出来高が107枚と、コールの10枚を上回った。プットの出来高トップは4万2250円の30枚（1545円）。コールの出来高トップは4万6000円の6枚（220円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
60000 17835 1
1 80 48000
1 +5 140 47000
6 220 46000
42250 1545 30
1 1505 41875
40750 950 7
40250 800 1
40000 755 -75 2
36000 240 0 8
35500 205 2
35250 190 10
35000 185 1
33000 130 0 8
30750 80 1
26000 42 10
24000 33 -1 2
20000 20 -4 3
16000 11 0 11
15000 10 5
13000 7 5
1 32015 10000
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
60000 17835 1
1 80 48000
1 +5 140 47000
6 220 46000
42250 1545 30
1 1505 41875
40750 950 7
40250 800 1
40000 755 -75 2
36000 240 0 8
35500 205 2
35250 190 10
35000 185 1
33000 130 0 8
30750 80 1
26000 42 10
24000 33 -1 2
20000 20 -4 3
16000 11 0 11
15000 10 5
13000 7 5
1 32015 10000
株探ニュース