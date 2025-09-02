ダッフィーとのお揃いコーデも！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズ×ジェラート ピケ」スペシャルグッズ
「ダッフィー&フレンズ20周年：カラフルハピネス」を開催中の東京ディズニーシーに、やさしい笑顔のダッフィー＆フレンズがデザインされた秋冬シーズンスペシャルグッズが登場！
ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」がプロデュースした、ふわふわで心地よいアイテムが2025年10月2日より発売されます。
東京ディズニーシー ダッフィー＆フレンズ「gelato pique」スペシャルグッズ
発売日：2025年10月2日
販売場所：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメント・ストア」、東京ディズニーリゾート・アプリ
マクダックス・デパートメントストア：10月2日（木）より店頭販売
※店頭での購入には、スタンバイパスが必要となる場合があります。
東京ディズニーリゾート・アプリ：10月2日（木）より予約販売
※予約販売とは、販売開始日より注文を受け付け、生産後にお届けする販売方法です。 予約販売の対象商品やお届け予定日などの最新情報は、東京ディズニーリゾー ト・アプリにてご確認ください。
※予約販売の対象商品は随時更新されます。
東京ディズニーシーでは、ダッフィーの登場20周年を記念した「ダッフィー&フレンズ20周年：カラフルハピネス」を開催中！
期間中の2025年10月2日より、ルームウェアブランド「gelato pique」がプロデュースしたスペシャルグッズが販売されます。
ふわふわで肌触りの良いルームウェアやブランケットなど、おうち時間を楽しくしてくれるグッズがラインナップされています。
ルームウェアセット
価格：各22,000円
ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニがデザインされた、長袖プルオーバーとロングパンツのルームウェアセットが3種類登場。
gelato piqueらしいふんわりとした肌触りの良い素材を使用し、キャラクター部分は立体感のある仕上がりで表現されています。
優しい着心地で、よりリラックスしたおうち時間を過ごせます。
ダッフィーのルームウェアセット
ダッフィーのお顔が中央にデザインされたルームウェアセット。
おしゃれなベージュ色のカラーです。
シェリーメイのルームウェアセット
シェリーメイのお顔が中央にデザインされたルームウェアセット。
淡いピンク色がかわいい☆
ジェラトーニのルームウェアセット
ジェラトーニのお顔が中央にデザインされたルームウェアセット。
爽やかなグリーンを基調にしています。
カーディガン
価格：19,000円
左胸と背中、そしてボタンにダッフィーの姿がデザインされた、あたたかい色合いのカーディガン。
ふんわりとした生地で、そっと包み込んでくれるような着心地が楽しめます。
ぬいぐるみコスチューム
価格：8,500円
ダッフィーのぬいぐるみに着せて楽しめるコスチューム。
カーディガンと同じデザインで、ダッフィーとお揃いコーデが楽しめます。
ニットブランケット
価格：15,000円
ふわふわのボーダー柄ニットブランケット。
ダッフィーのデザインが楽しめます。
ポーチ
価格：6,000円
ダッフィーとロゴがサガラ刺繍であしらわれた丸いシルエットのポーチ。
中にポケットが付いており、小さなアイテムを整理しやすく持ち運びにも便利なサイズ感です。
東京ディズニーシーで発売される、ダッフィー＆フレンズと「gelato pique」がコラボレーションしたスペシャルグッズの紹介でした。
※グッズの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。
©Disney
