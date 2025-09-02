SKY-HIさんが代表取締役CEOを務めるBMSGが2日、公式サイトを更新し、所属するラッパー・edhiii boiさんについて、コンプライアンス違反に該当する事実が判明したとして、2日付で無期限の活動自粛とすることを発表しました。

2日に更新された事務所の公式サイトで「このたび、弊社所属アーティスト edhiii boi（エディボーイ）に関して、コンプライアンス違反に該当する事実が判明したため、本日付けで無期限の活動自粛とすることをご報告いたします」と、edhiii boiさんの活動自粛を発表。

続けて、「日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様に対して、突然のご報告になりましたことを心よりお詫び申し上げます。弊社としましても、今回の事態を真摯に受け止め、管理体制・コンプライアンス教育を一層強化し、再発防止に努めてまいります。改めまして、応援してくださっている皆様に深くお詫び申し上げます」と、謝罪しました。

edhiii boiさんの活動自粛に伴い、出演予定だったイベント『BMSG FES’25』、『B-Town Briefing拡大版 “BOND”』への出演をキャンセルするということです。その他、出演を発表している公演については、イベントの主催者から発表される予定だということです。