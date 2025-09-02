TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥³¥«¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¶è¸¡¤Ï¤­¤ç¤¦ÉÕ¤Ç²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ïº£Ç¯7·î¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç¥³¥«¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤»¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Åìµþ¶è¸¡¤Ï¡ÖÁÜºº¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´í¸±±¿Å¾½ý³²ºá¤Î¹½À®Í×·ï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£