Snow Man深澤辰哉、平成ギャル男ヘアで雰囲気一変「誰かと思った」「新鮮」驚き＆歓喜の声
【モデルプレス＝2025/09/02】Snow Manの深澤辰哉が2日、自身のInstagramを更新。平成のギャル男風ビジュアルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】スノ深澤辰哉、衝撃のギャル男ビジュアル
深澤は「ギャル男さんをやってみた！」と、Snow Manの最新曲「カリスマックス」のDance Practice動画の衣装姿を公開。金髪のメッシュが入った襟足の長いギャル男風ヘアスタイルで、レザージャケットを着用した平成を感じさせるビジュアルとなっており、「服装は自分が通ってきた感じ 楽しかった」と撮影を振り返っている。
この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと思った」「新鮮」「似合ってる」「かっこいい」「懐かしのふっかさん」「脚細くてスタイル抜群」「需要ありまくり」といった驚きと歓喜の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆深澤辰哉、ギャル男スタイルに大胆イメチェン
