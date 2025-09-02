「完璧なおみさん」“修造節”全開レポートが炸裂 大坂なおみ圧倒の全米オープン8強に「“禅テニス”はこの日も健在」
64分の圧勝で5年ぶり8強を決めた大坂なおみ(C)Getty Images
テニスの全米オープンは、現地時間9月1日に女子シングルス4回戦が行われ、過去に同大会2度の優勝を誇る世界ランキング24位の大坂なおみが、同3位で第3シードのココ・ガウフ（アメリカ）に6-3、6-2のストレートで圧勝。5年ぶり3度目のベスト8進出を決めた。
大坂は序盤から主導権を握り、ファーストサービスで93％、セカンドサービスでも77％と、驚異的なポイント獲得率を記録。リターンゲームでも、計4度のブレークポイントを全て奪う勝負強さを見せ、わずか1時間4分で試合を終わらせた。
完全復活を感じさせる圧倒劇に、大会を中継する『WOWOW』で解説を務める松岡修造氏も大興奮だ。試合後に自身の公式インスタグラムを更新。「完璧なおみさん『進化の3つの壁』」と題した熱いレポートをフォロワーに届けた。
まずは「戦術壁」。松岡氏は「かつてはパワーで押し切る“真っ向勝負”のスタイルだったなおみさんが、今回はコートの立ち位置を下げ、相手の弱点を徹底的に突くという“知のテニス”に進化しました」と振り返った上で、「特に、ガウフのフォアハンドを徹底的に狙い撃ち、要所要所ではバックへ強打。自分の武器だけでなく、相手の心理を読み切る戦術力が光っていました」と評価した。
2つ目は「安定壁」。この日、センターコートのアーサー・アッシュスタジアムは2万3千人の大観衆で埋まった。ガウフへの支援が集まった中でも「なおみさんの心は全くブレませんでした。3回戦で見せた“禅テニス”はこの日も健在」と修造節を炸裂。「冷静さと集中力を1時間4分キープし続けたその姿は、まさに心の達人。心の安定。まさになおみさんの心の壁はびくともしませんでした」と褒めちぎった。
最後は「フィジカル壁」。かつての動きを取り戻した点に触れ、「どれだけ振られても崩れない。これは身体の“バランス”と“持久力”、そして“覚悟”がないとできないこと」と力説。「動けるなおみさん、揺るがないなおみさんがそこにはいました。どんな球も返球され続けたガウフは、焦りからミスを連発。なおみさんのフィジカルの壁に屈するしかありませんでした」言葉を重ねた。
『ESPN』が公式Xで「大坂なおみはグランドスラム大会の準々決勝以降で12戦全勝である」と紹介した通り、4大大会過去4度の8強進出時は、すべて優勝している大坂。それに呼応するように、熱血漢も「なおみさんは、これまでグランドスラムで準々決勝に進出した全ての大会で優勝しています」と強調した。
ガウフに圧勝したことで、現地でも「またなおみさんが優勝できる！と大きなニュースになっています」と盛り上がりを伝え、「あと3勝。なおみさんには3つの壁がある。これからもなおみさんの戦いを現地で見届けます！」と締めくくった。
