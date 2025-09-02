なちょす（徳本夏恵）、シースルーワンピで肌見せ「インナーがセクシー」「オシャレ」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】モデルの“なちょす”こと徳本夏恵が1日、自身のInstagramを更新。韓国旅行でのシースルーワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】なちょす、インナーがセクシーな透けワンピ姿
なちょすは「韓国旅日記」と韓国での様子を報告。「この頃また黒ブーム再来してて、古着屋で見つけたシースルーワンピと黒スキニーが相性抜群です」とブランドのタグ付けとともに紹介。シースルー素材から美しい肌をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「オシャレ」「着こなせるのすごい」「インナーがセクシー」「スタイル抜群」「二度見した」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
