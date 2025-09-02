日向坂46小西夏菜実「自炊柱 柱稽古中」料理動画公開に反響「面白すぎる」「美味しそう」
【モデルプレス＝2025/09/02】日向坂46の小西夏菜実が1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】日向坂46メンバー、センス抜群の料理動画
小西は「自炊柱 柱稽古中」と添え、アニメ「鬼滅の刃」で使用されているBGMとともに料理をする動画を公開。キャベツやえのきを炒める様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「柱稽古中なの面白すぎる」「味見柱になりたい」「センス抜群」「自炊柱応援してるよ」「手料理美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
