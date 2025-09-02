小西夏菜実（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/02】日向坂46の小西夏菜実が1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。

◆小西夏菜実、手料理を公開


小西は「自炊柱 柱稽古中」と添え、アニメ「鬼滅の刃」で使用されているBGMとともに料理をする動画を公開。キャベツやえのきを炒める様子を載せている。

この投稿に、ファンからは「柱稽古中なの面白すぎる」「味見柱になりたい」「センス抜群」「自炊柱応援してるよ」「手料理美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

