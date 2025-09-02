THE RAMPAGE陣、NEWS増田貴久とのプライベート2ショット写真を公開「オフもかっこいい」「最高の2人」と反響
【モデルプレス＝2025/09/02】THE RAMPAGEの陣が、8月31日に自身のInstagramを更新。NEWSの増田貴久との2ショット写真を投稿して反響を呼んでいる。
【写真】NEWS増田貴久のプラベ姿
陣は投稿に「先日大好きなまっすーさん（増田）とお食事ご一緒させて頂きました」と添えて、ピースポーズでカメラ目線の陣と口元を手で隠しながら陣に肩を寄せてウインクする増田の2ショット写真を投稿している。陣は「僕のカラオケの十八番は『チャンカパーナ』です」NEWSの楽曲であると綴り「いつも変わらぬ優しさのまっすーさん、僕もこうなりたい」と、増田への尊敬も記している。
この投稿には「素敵な2ショット」「2人ともオフもかっこいい」「最高の2人」「2人のチャンカパーナコラボ待ってます」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
