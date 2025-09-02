巨人・キャベッジは来季残留できるか 阿部監督の「苦言」に見えた「親心」
キャベッジの長打力は魅力だ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
残留か、あるいは自由契約か、判断は悩ましいところです。
今シーズンから巨人に加入したキャベッジです。左の強打者は今季ここまで（9月1日現在）、打率.250、14本塁打、48打点。1年目にしてはよくやっているとも言えますが、助っ人してはもうワンランク上の活躍を期待したいところ。残留は「当落線上」といっても良いでしょう。
スポーツ紙のデスクは言います。
「投高打低の今シーズンで、リーグ6位タイの14本塁打は立派なもの。熱い闘志を持った男でチーム内にも打ち解けているので、残留のオファーを出すべきでしょう。来季以降、日本球界へさらにアジャストできれば、もっと成績が良くなる可能性も秘めています」
一方で、いかんともしがたい「欠点」も指摘するのです。
「得点圏打率が.192と低いんですよね。無駄な力が入ってしまうからか、チャンスでの凡退が目立つのが気がかりではあります。あとは阿部監督が指摘したボーンヘッドをいかに減らせるかもポイントでしょう」
そのボーンヘッドとは、8月29日の阪神戦（甲子園）での一コマ。同点の6回一死満塁。ドリスの151キロをとらえ、右翼フェンス直撃の走者一掃打を放ちながらも、スタンドインを確信していたのか、打球が大きく跳ね返ったのにもかかわらず、二塁止まり。仮に三塁まで進んでいれば、続くリチャードの遊ゴロで本塁生還できた可能性もあったため、試合後の阿部監督が苦言を呈し、大きく報道されていました。
「苦言はある意味、『親心』とも言えるでしょう。いいものを持っているんだから、打つだけじゃなくて、日本球界では全体的にちゃんとやらないと、稼げる選手になれないぞ、と。逆にあの言葉で、『キャベッジ残留』が現実味を帯びてきたかなと思いましたね」（前述のデスク）
フロントの決断に、注目が集まりそうです。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］