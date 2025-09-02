TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Î½»Âð³¹¤Ç²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢½»Âð3Åï¤¬±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£

Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢ÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ3ÃúÌÜ¤Î¸Í·ú¤Æ½»Âð¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²È¤ò´Þ¤à½»Âð3Åï¤¢¤ï¤»¤Æ120Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬±ä¾ÆÃæ¤Ç¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤ÎÅìÂ¦¤Ë±ä¾Æ¤¹¤ë´í¸±À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤È·Ù»ëÄ£¤¬³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½¾ì¤ÏÅìµÞÅÅÅ´¡¦ÃæÌÜ¹õ±Ø¤«¤éÆî¤Ë400¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¶èÌò½ê¤ä¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤â¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£