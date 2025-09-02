雨の日もOKな「きれいめシューズ」→【グローバルワーク】で見つけた！（歓喜）

雨の日、きれいめの靴を履いたのに水に濡れてストレス……。そんなとき、撥水機能付きのシューズがあれば便利かも。【グローバルワーク】からは、通勤にも使いやすいきれいめの撥水シューズが登場しています。上品見えしながら水にも強いローファーやパンプスがあれば、雨の日でもおしゃれを諦めずに済みそうです。

オンにもオフにも使いやすいクラシカルなローファー

【グローバルワーク】「らくっション撥水2WAYローファー」\5,990（税込）

クラシック回帰の流れから、きれいめのアイテムに注目が集まっている昨今。きちんと感のあるローファーがあれば、大人のデイリーコーデにも重宝する予感です。撥水機能が付いているため、雨の日の外出でもストレス少なく過ごせそう。滑らかなレザー調の素材にゴールド色のバックルがアクセントになり、足元からおしゃれを底上げできるかも。公式サイトには「柔らかく楽ちんな履き心地」とあり、きれい見えしながら楽に履けるようです。

洗練されたフォルムと色味で上品な足元に

【グローバルワーク】「らくっション撥水フィットパンプス」\4,490（税込）

無駄のない洗練されたシルエットと上品なカラーが特徴のパンプス。きれいめはもちろんカジュアルにもなじみやすいシンプルなデザインで、プライベートからお仕事までシーンレスに活躍しそう。こちらも撥水機能付きで水に強く、雨の日のお出かけも快適に過ごせるはず。公式サイトによると「弾力性のあるクッションで、歩行時の足裏への負荷を軽減」するとのことで、長時間履いても疲れにくそうなのが嬉しいポイント。

