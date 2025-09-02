「大野だ」「隅田やん」21歳俳優の完璧なファーストピッチに大反響「これはロッテの大型ルーキー」「もう福くんとは呼べない！」
ファーストピッチで豪快なストライク投球を見せた鈴木福さん(C)産経新聞社
俳優の鈴木福さんが8月31日のロッテ・ソフトバンク戦（ZOZOマリン）のファーストピッチセレモニーに登場。105キロのストライク投球で、大反響を呼んでいる。
【動画】左のワンポイント候補？鈴木福さんの豪快な投球をチェック
当日は「KONAMI パワフルプロ野球 2024-2025 パワフルデー」と銘打って開催され、鈴木さんがドラマ「パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー」（ABCテレビ）で主演を務めることを記念して始球式を行った。
パワプロくんが運転するリリーフカーに乗り、背番号「29」のロッテのユニホーム姿でマウンドへ。サウスポーの鈴木さんは、大きく振りかぶるのダイナミックな投球フォームから、ストライクゾーンに直球を投げ込んだ。球速は105キロを計測し、球場から大きなどよめきが起きた。
「パーソル パ・リーグTV」の公式インスタグラムでは、鈴木さんの動画とコメントを掲載。「リリーフカーに乗っての登場は、憧れのシチュエーションだったのでとても嬉しかったです！ただリリーフカーに乗った瞬間は流石に緊張しましたね！(笑)。今日の投球は100点近いんじゃないですか！」と振り返り、「ファンの方たちの声援と拍手がありがたかったですし、浜の香りを感じながら気持ちよく投げることができました。ありがとうございました！」と感謝を口にした。
天才子役として知られた鈴木さんも、今年で21歳になった。小学生の頃から野球打ち込んできたことは、ファンにも知られているが、豪快な投球を目の当たりにした観衆と視聴者は驚嘆。コメント欄には「大野だ」「隅田やん」といった中日と西武の主戦左腕になぞらえる声のほかに、「かっこいい」「普通にいいボールすぎて草」「お見事」などの反応が寄せられた。
さらには「俺が知ってるのは『くん』だったのにな」「ふくさんすごい」「もう福くんとは呼べない！福さんだ！」と敬称での呼び方を訴える投稿も見られた。
8月31日時点で、ロッテは5位の西武とも7ゲーム離された最下位に沈んでいる。それだけに「これはロッテの大型ルーキー」「左のワンポイントでお願いします！」と“即戦力”を望む声まで飛び出すほど、インパクト十分のファーストピッチとなった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]