「大野だ」「隅田やん」21歳俳優の完璧なファーストピッチに大反響「これはロッテの大型ルーキー」「もう福くんとは呼べない！」

ファーストピッチで豪快なストライク投球を見せた鈴木福さん(C)産経新聞社

俳優の鈴木福さんが8月31日のロッテ・ソフトバンク戦（ZOZOマリン）のファーストピッチセレモニーに登場。105キロのストライク投球で、大反響を呼んでいる。

【動画】左のワンポイント候補？鈴木福さんの豪快な投球をチェック

当日は「KONAMI パワフルプロ野球 2024-2025 パワフルデー」と銘打って開催され、鈴木さんがドラマ「パワプロドラマ2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー」（ABCテレビ）で主演を務めることを記念して始球式を行った。



パワプロくんが運転するリリーフカーに乗り、背番号「29」のロッテのユニホーム姿でマウンドへ。サウスポーの鈴木さんは、大きく振りかぶるのダイナミックな投球フォームから、ストライクゾーンに直球を投げ込んだ。球速は105キロを計測し、球場から大きなどよめきが起きた。



「パーソル パ・リーグTV」の公式インスタグラムでは、鈴木さんの動画とコメントを掲載。「リリーフカーに乗っての登場は、憧れのシチュエーションだったのでとても嬉しかったです！ただリリーフカーに乗った瞬間は流石に緊張しましたね！(笑)。今日の投球は100点近いんじゃないですか！」と振り返り、「ファンの方たちの声援と拍手がありがたかったですし、浜の香りを感じながら気持ちよく投げることができました。ありがとうございました！」と感謝を口にした。