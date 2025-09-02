５人組ロックバンド「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ」の２００７年のヒット曲「イケナイ太陽」がこの夏、ミュージックビデオ（ＭＶ）から再び人気に火が付いた。

平成の中期に流行した歌が令和の今、脚光を浴びるようになった理由とは。メンバーのＮＡＯＴＯ（ギター）とＹＡＭＡＴＯ（ボーカル）に聞いた。（宍戸将樹）

「イケナイ太陽」はポップな曲調に夏の男女の恋を描いた歌詞で、まさにＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥらしさ満載と言える曲だ。久々に復帰したレコード会社、ソニーと組んで仕掛けた、夏を盛り上げるキャンペーン「ナツい夏★プロジェクト」の一環として７月２日の「７２（なつ）の日」に令和バージョンのＭＶをユーチューブで公開したところ、これまでに１８００万回以上も視聴されている。

架空の学校を舞台にしたＭＶでは、バンドメンバーのほか、Ｍ―１グランプリ（テレビ朝日系）の決勝でＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥにちなむネタを披露したお笑いコンビのマユリカも出演。かつて人気だったテレビ番組や流行曲から学校の制服の着こなしまで、計７２個の「平成あるある」が描かれている。

０７年のリリース当時に青春時代を過ごした大人たちが昔を思い出しつつ「同窓会」のようにＭＶを楽しんでいるのに対し、若い世代は平成を「レトロ文化」と捉えて興味を持ったようだ。さらに人気の波は派生し、「花」など、他のヒット曲も再び聴かれている。

今回のリバイバルヒットにＮＡＯＴＯは「盛り上がってくれたらとは思ったけど、ここまでホットになるとは」と驚きを隠せない様子で語る。

ＭＶはスタッフのアイデアを土台に作られたという。「情報量が多すぎるんじゃない？という不安もあったけど、すごいクオリティーになった。飽きずに聴いて、楽しんでくれるのはうれしい」とＹＡＭＡＴＯ。

この夏は、主戦場とするフェスなどのライブイベントのほか、音楽番組をはじめメディアにも多数、出演した。ＹＡＭＡＴＯは「久しぶりにこれだけメディアに出させていただいて新鮮なような、懐かしいような気持ち」、ＮＡＯＴＯは「夏は例年、５回くらいは海に行っている。今年はまだ３回しか行っていない、それくらいバタバタしてる。９月も海に行きたいですね。まだまだ暑いですから」と楽しげに語った。

９月から、０９年のアルバム「ｗｏｒｌｄ ｗｏｒｌｄ ｗｏｒｌｄ」を再現する全国８か所のツアーを始める。来年はバンド結成２５周年の大きな節目だ。ＮＡＯＴＯは「ここまでよくやってきたなと自分を褒めたい気持ちもある。気合を入れていい年にしていきたい」と語る。ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥの“ナツい”夏は、まだまだ終わりそうにない。