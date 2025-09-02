¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼¤ÇÀï»à¤·¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ï2000¿ÍÄ¶¤È¿äÄê¡¡´Ú¹ñ¾ðÊóµ¡´Ø
´Ú¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÇÉÊ¼¤ÇÀï»à¤·¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ï2000¿ÍÍ¾¤ê¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¡Ö¹ñ²È¾ðÊó±¡¡×¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Í¿ÌîÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¸ø³«¤·¤¿Àï»à¼Ô¤Ï350¿Í¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ²È¾ðÊó±¡¤¬Â¾¹ñ¤ÈÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢2000¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬Àï»à¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤â6000¿Í¤òÄÉ²ÃÇÉÊ¼¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë1000¿Í¤ÎÊ¼»Î¤¬¥í¥·¥¢¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÀè·î¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Àï»à¤·¤¿Ê¼»Î¤Î°äÂ²¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤ò¡Ö±ÑÍº¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ì¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
