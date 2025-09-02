映画『ハリー・ポッター』シリーズの第１、２作でメガホンを取ったクリス・コロンバス監督が、『ハリー・ポッターと呪いの子』が映画化されたとしても、オリジナルキャストの再共演は「実現しない」と明言した。シリーズ第1作『―賢者の石』および第2作『―秘密の部屋』の監督を務めたコロンバスは、原作者J・K・ローリングによるトランスジェンダーに関する発言が物議を醸したことを受け、ダニエル・ラドクリフ（ハリー・ポッター役）、エマ・ワトソン（ハーマイオニー・グレンジャー役）、ルパート・グリント（ロン・ウィーズリー役）らがシリーズに復帰するのは「不可能」だと語っている。



コロンバス監督はニューヨーク・タイムズ紙の取材に対し、「絶対に実現しない」「キャスト全員がそれぞれの意見を持っており、それは彼女の意見と異なる。だから不可能だ」とコメントした。



一方、ダニエル自身も『ハリー・ポッターと呪いの子』が映画化されたとしても、ハリー役に復帰する意向はないとしている。



ダニエルは2022年の同紙の取材で、「『ポッター』からうまく抜け出せたと感じられるようになってきたし、今の自分の状況にとても満足している。だから、もし戻るとなると人生にとって大きな変化になるだろう」「絶対にないとは言わないけど、『スター・ウォーズ』のキャストは戻るまでに30年、40年かかった。僕にとっては、まだ10年しか経っていない。今のところ、あまり興味がないんだ」と語っている。



一方、トム・フェルトン（ドラコ・マルフォイ役）は、11月11日に開幕するブロードウェイ舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でドラコ役を再演することが発表されている。映画版オリジナルキャストが舞台版に参加するのは史上初めて。



（BANG Media International／よろず～ニュース）