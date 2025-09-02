2017年に解散したロックバンド「B-DASH」が、11月8日と17日に開催予定のライブ「スガ兄さん追悼集会」に向けて改名すると、9月2日に発表しました。新しいバンド名は「X-DASH」です。

■ B-DASHが「X-DASH」に改名 11月に追悼ライブ

B-DASHは1997年に結成され、2002年にメジャーデビューを果たしたロックバンド。メンバーはGONGON、TANAMAN、ARASEの3人で、一時期IMANISHIさんも在籍していました。

最大の特徴は、日本語でも英語でもない「適当アドリブめちゃくちゃ語」と呼ばれる意味不明な歌詞で、キャッチーなメロディとともに独特の世界観を築きました。代表曲に「ちょ」「平和島」などがあります。

解散後、GONGONさんは自身のレーベル「GONGON Records」を設立し、別バンド活動など幅広い音楽活動を行っていましたが、2023年初夏に体調を崩し休養。2024年に46歳で逝去しました。

一方、TANAMANさんとARASEさんは、IMANISHIさんを迎え、2019年に新バンド「ADIOS MOTHERFUCKER」を結成。

今回の追悼ライブは、TANAMANさん、ARASEさん、IMANISHIさん、そしてGONGONさんの弟でイラストレーションを手がけるSOTAさんも加わり、故GONGONさんをしのぶために開催されるステージとなっています。

■ 改名の理由は「商標権問題」

発表によると、バンド名変更のきっかけは今年7月、GONGONさんの遺族が代表を務める株式会社GONGON Recordsが「B-DASH」の商標を出願し、7月23日に登録されたこと。

バンド側は「使用が直ちに商標権侵害や不正競争防止法違反になるとは考えていない」としつつも、「遺族と争うことは亡きGONGONも悲しむだろう」と判断し、バンド名を変更する決断に至ったとしています。

■ 「変わらず応援してもらえれば幸い」

改名後は「X-DASH」を名乗り、11月のライブに向けては「皆様とお会いできるのを楽しみにしております。みんなの想い出の曲で盛り上がろうぜ！」とファンに呼びかけました。

また、今後の情報発信は新たに開設された「X-DASH」公式アカウントで行われるとのことです。

突然の改名発表に驚くファンも多いですが、X-DASHのメンバーは「これまでと変わらず応援してほしい」と力強いメッセージを発信。

11月のステージは、GONGONさんへの追悼と、新たな一歩を踏み出す大切な場となりそうです。

