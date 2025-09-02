MONSTA X、カムバック記念トークライブを開催！制作秘話や今後の意気込みを語る「愛してる、MONBEBE！」

MONSTA Xが帰ってきた。

【話題】87歳ベテラン女優、MONSTA Xのライブで涙

MONSTA Xは9月1日、公式YouTubeチャンネルを通じて新ミニアルバム『THE X』のリリースを記念したカムバックトークライブを開催した。アルバムリリース後に初めてファンと対面した彼らは、リアルタイムのコミュニケーションと多彩なコーナーで世界中のMONBEBE（ファンダム名）から熱い反応を引き出した。

アルバムリリースの喜びを語ったメンバーたちは、リアルタイムチャットを通じてMONBEBEの“お気に入りの曲”を確認した。その後、トークコーナー「THE TRACKLIST」で、収録曲6曲を順に紹介した。

最初に、ジュホンが作詞・作曲に参加した先行公開曲『Do What I Want』について「普段から一緒に作業してみたいと思っていたプロデューサーの方々と制作できて光栄だった」と語った。また「自信に満ち、遊び心がありながらも力強いエネルギーで“今日は思いっきり楽しもう”というメッセージを込めた」と説明し、リーダーのショヌが代表でポイントダンスを披露して雰囲気を盛り上げた。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

続いて紹介されたタイトル曲『N the Front』について、キヒョンは「僕たちが基準だ。退かずに正面から立ち向かうというメッセージを込めた」と説明した。「本当に“正面突破”したのは、僕たちボーカルラインがラップに挑戦したことだ」と明かし、「ショヌさんがラップをして挫折している動画が僕の携帯にある。公開してもいいかな？」と冗談を飛ばした。ジュホンも「自分も別の映像を持っている」と明かし、ショヌは「全部正面から受け止める」と答えて場を盛り上げた。

その後、メンバー全員でポイントダンスを公開し、カムバックステージへの期待感をさらに高めた。ミンヒョクは「今回のアルバムには本当に良い曲が多く、激しい選考を経てタイトル曲となった楽曲だ。個人的には、この曲が選ばれた最大の理由は“多様性を表現できる曲”だからだと思う」と付け加えた。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

MONSTA Xは“セルフプロデュースグループ”らしく、I.Mの自作曲『Savior』、ジュホンのもう一つの自作曲『Tuscan Leather』、ヒョンウォンの自作曲『Fire&Ice』など、収録曲の制作秘話も披露し、没入感を高めた。

アルバムプレビュー映像を鑑賞した後、2つ目のコーナー「THE ALBUM」でアルバム紹介が続いた。アルバム名『THE X』についてショヌは「完全なる唯一の未知数を意味し、無限の可能性と新しい方向性を提示する。また数字の10を意味するXとも繋がり、過去10年の歩みを集約している」と説明した。メンバーたちは実際のアルバムを開封しながら、コンセプトフォトの裏話を披露し、楽しさを加えた。

さらに、トレーラー映像を鑑賞した後は最後のコーナー「THE SHADOW」で3対3のゲームを実施した。シルエットを見てメンバーを当てるゲームでMCを引き受けたジュホンの指揮のもとで激しい接戦が繰り広げられ、ジャンケン対決まで行った末に敗北したショヌ、キヒョン、I.Mチームが『N the Front』のキュートバージョンチャレンジを公開することを約束し、笑いを誘った。

最後にMONSTA Xはカムバック記念ライブの締めくくりとして、今後の活動への意気込みを語った。「MONBEBEの皆さんに心から感謝している。これからのMONSTA Xの活動に期待してほしい」と呼びかけ、「愛してる、MONBEBE！」と叫んでライブを終えた。

9月1日に新ミニアルバム『THE X』をリリースしたMONSTA Xは、タイトル曲『N the Front』で本格的なカムバック活動に突入する予定だ。

（記事提供＝OSEN）