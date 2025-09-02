新潟県を含む北陸地方のことしの梅雨入り、梅雨明けについて、新潟地方気象台は確定値を発表し、いずれも過去もっとも早かったことがわかりました。



9月1日に気象台が発表した「夏（6月～8月）の天候経過」によりますと、新潟県を含む北陸地方の梅雨入りは、1951年の統計開始以降、1956年と並ぶ過去もっとも早い5月22日ごろで、梅雨明けは6月29日ごろだということです。





◆史上最も早い梅雨明け

ことしの北陸地方の梅雨入り・梅雨明けについては、平年、去年と比べかなり早かったことがわかります。＜梅雨入り＞平年より20日早い・去年より1か月早い＜梅雨明け＞平年より24日早い・去年より32日早い（※北陸地方の梅雨入り平年は6月11日頃／梅雨明けの平年は7月23日頃）

気象台によりますと5月の梅雨入りは北陸地方では、統計開始以来、1953年、1956年、1963年に3回あり、ことしが4度目となります。



また6月の梅雨明けは、過去には1度もなく、ことしが初めてだということです。



気象台は当初の速報値で、ことし6月10日に「梅雨入りしたとみられる」、7月18日に「梅雨明けしたとみられる」としていましたが、6月から8月の天候経過からこの夏を振り返り、梅雨入り・梅雨明けの時期を確定しました。



気象台によりますと、今夏は、本州付近への太平洋高気圧の張り出しが強く、梅雨前線の北上が早かったことから北陸地方で梅雨入り・梅雨明けが早まったとしています。



梅雨時期の降水量は少なく、北陸地方は平年の50％にとどまっています。

◆7月は記録的高温・少雨

特に7月は、記録的な高温、少雨だったといいます。



北陸地方の7月の平均気温は平年より3.6℃高く、統計開始以来、もっとも高い気温となりました。



日照時間も平年の190％で、統計開始以来1位。



また7月の降水量は平年の8％にとどまり、記録的な少雨で降水量は統計開始以来最少ということです。

◆県内では記録的大雨や水不足となった地域も

また新潟県では8月前半には記録的な大雨となったところもありました。一方で、上越市では7月からの雨不足で、市民には9月2日現在も、節水が呼びかけられています。



なぜ、上越は雨が少なかったのか……気象台によりますと、要因の1つとして、前線の傾きが影響し上越地方へ湿った空気が入り込みにくかったことから雨が少なかったと考えられるということです。



7月は全県的に雨が降らず、8月前半は下越や佐渡地方では記録的な雨が降る日もあるなど、県内は極端な夏だったともいえそうです。



北陸地方は、向こう2週間も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり気温が高い日が多い見込みだということです。気象台は早期天候情報を発表し注意を呼びかけています。