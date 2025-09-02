Image: ACROVE

毎月のスマホ代、使ってない分まで払い続けていませんか？ 今は格安SIMなどで安価でも必要な通信量を確保できる時代なので、うまく使い分けるのがおトクへの近道。

ということで今回チェックしてみたのは「サクッとWi-Fi」というモバイルWi-Fiルーター。必要な分だけチャージする買い切りタイプで、なんと180日/100GBプランなら1GBあたり50円というかなりお値打ちなプランもラインナップされています。

格安SIMでも十分という声もありますが、複数端末で使うにはWi-Fiルーターが便利。旅行やドライブ中のエンタメも家族や仲間まとめて対応可能なので、さっそく詳しく見ていきましょう。

手続き不要、届いた瞬間から使える

「サクッとWi-Fi」の便利なポイントのひとつが面倒な契約手続きが一切不要な点。本人確認書類の提出も必要なく、端末が到着したその日からすぐに利用可能。

端末自体も買い取りなので返却も不要。初回付属の通信量（ギガ）が無くなったら、都度必要な分だけ購入すればOKです。

※ 購入した通信量には利用期限があるのでご注意ください。

月額固定費もありません

買い切りタイプのWi-Fiルーターがもっとも便利なのは「必要なときに必要な分だけ」というスタイル。そのため、月額の固定費はいっさい不要。

初回に付属する通信量は価格によって異なりますが、100GBプランの場合は1年の有効期限となっています。

不足時のチャージプランはこちら。100GB/180日間だと1GBあたり50円でかなりお値打ちですね。中長期の旅行や出張、引っ越しで回線開通までの期間などに助かりそうです。

最大8台までOK

接続可能な端末は最大で8台で最大速度は下り150Mbps / 上り50Mbps。環境や接続端末数でも前後はしますが、動画視聴やビデオ会議なども十分に対応できる速度かと。

最近では自動車の後席モニター用にFireTV等を利用する人も多いのでドライブ用に車載しておくのもいいですね。

手のひらサイズで邪魔になりにくいですよ。

初回10GBプランだとルーター端末代も含めて30％OFFの13,987円（税・送料込）からオーダー可能でしたので、複数ガジェットの通信環境を手頃な価格で充実させたい人はぜひ活用してみてください。

