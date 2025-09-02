中村雅俊の三女・中村里砂、胸元を強調した魅惑ショットを披露「美しすぎてずっと見てたい」「見惚れちゃうよ〜」
歌手・俳優の中村雅俊（74）と俳優・五十嵐淳子（72）夫妻の三女で、モデルの中村里砂（36）が1日、自身のインスタグラムを更新。豊満な胸元が強調された魅惑のショットを公開した。
【写真】「美しすぎてずっと見てたい」胸元を強調した妖艶な雰囲気漂う中村里砂
中村は、ウエストがチラ見えする夏らしい白のハイネックオフショルダーをまとい、胸元が強調されたコーデを披露。黒髪のロングヘアーが白肌を際立たせ、妖艶な雰囲気を漂わせている。
この投稿にファンからは「りさどーる美しすぎてずっと見てたいです」「たまらなく美しすぎる」「すっごく可愛い」「見惚れちゃうよ〜」などのコメントが集まっていた。
【写真】「美しすぎてずっと見てたい」胸元を強調した妖艶な雰囲気漂う中村里砂
中村は、ウエストがチラ見えする夏らしい白のハイネックオフショルダーをまとい、胸元が強調されたコーデを披露。黒髪のロングヘアーが白肌を際立たせ、妖艶な雰囲気を漂わせている。
この投稿にファンからは「りさどーる美しすぎてずっと見てたいです」「たまらなく美しすぎる」「すっごく可愛い」「見惚れちゃうよ〜」などのコメントが集まっていた。