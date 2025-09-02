「伸び悩んでいて…」WHITE SCORPIONにクロちゃんが超真面目アドバイス「Rain Treeに負けない気持ちをはっきり出して」
アイドルグループ・WHITE SCORPION、お笑い芸人のクロちゃん（安田大サーカス）が2日、都内で行われたスカパー!『WHITE SCORPIONのSCORPIM』囲み取材に登場した。
【写真】個性豊か！WHITE SCORPIONメンバーのソロショット
2023年10月に結成されたWHITE SCORPIONは、応募総数約1万人から選出された11人グループで、総合プロデューサーは秋元康氏が務める。本番組では、WHITE SCORPIONがトップアイドルへの階段を駆け上るため、先輩アイドルからさまざまなことを学んでいく。クロちゃんは同番組の11月25日深夜0時30分からの放送回にゲスト出演する。
取材会には、ACE、ACO、ALLY、AOI、CHOCO、COCO、HANNA、MOMO、NATSU、NAVI、NICOの11人全員のほか、クロちゃんも参加。収録の感想を聞かれたクロちゃんは「ホワスピって元々すごく洗練されている感じでカッコいいなと思っていたんですけど、今年に入って楽曲が少し変わってきたりとか、ちょっとした変化を感じていたタイミングだったので、今のホワスピどうなんだろうと今回聞けて、新しいホワスピの魅力に気づけたのはよかったなと思います。イメージがガラッと変わってもっと好きになりました」と語る。
MOMOは「クロちゃんが、意外と真剣に、優しくいろいろ教えてくださって勉強になりました。9月23日にワンマンライブを開催するんですけど、MCのアドバイスもいただいたので実践したいと思います」とクロちゃんに感謝も。
そして、もうすぐ3年目に突入するWHITE SCORPIONだが、ACEは「伸び悩んでいて思うような結果が出せない日々」と苦悩を告白。「もっと大きなステージへの一歩を踏み出すためにも今回のワンマンライブは両部完売させたい。スコピスト（ファンの名称）と皆さんと一緒の空間を分かち合いたいと思っているので一生懸命頑張ります！」と決意を語った。
それを聞いたクロちゃんは「Rain Treeという妹分もできたじゃないですか。その子たちに負けないという気持ちをはっきり出せたらいいかなと思います。お姉さんとして、凛と輝きながら、すべてを出して私たちは頑張ってきたんだよというのをさらけ出してほしい。そしたら新しいファンもつくんじゃないかなと思います」とエールを送った。
