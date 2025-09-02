ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢Êì¿Æ¤Î¼·²óÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤Ë»×¤¤ÃÚ¤»¤ë¡ÖÄí¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª²Ö¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÊì¤òÁÛ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Öº£Æü¤Ï¡¢Êì¤Î¼·²óÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄí¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª²Ö¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÊì¤òÁÛ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¯ºé¤¸Ø¤ëÄí¤Î²Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÄí¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª²Ö¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÊì¤òÁÛ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢Äí¤Ëºé¤¯²ÄÎù¤Ê²Ö¡¡¢¨4ËçÌÜ
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤«¤é¤â¤¦¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÊìË´¤¤¢¤È¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª²Ö¤âÄº¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Ö¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ä¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¡¹¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡Öº£¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ê¤¨¤Á¤ã¤ó¤¬¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤Ã¤Æ¸µ¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¤Ã¤Æ¡¢ÄË¤ßÃÎ¤é¤º¤Î»ä¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢Êì¤¬¤¯¤ì¤¿ÆùÂÎ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Í§¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»þ¡¹ÌµÀ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²ÄÎù¤ÇÁÇËÑ¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤ª²Ö¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶ÅÀ¤Ë¤«¤¨¤ëÆü¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Î»×¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÄí¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª²Ö¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÊì¤òÁÛ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢Äí¤Ëºé¤¯²ÄÎù¤Ê²Ö¡¡¢¨4ËçÌÜ
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤«¤é¤â¤¦¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÊìË´¤¤¢¤È¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª²Ö¤âÄº¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Ö¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ä¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¡¹¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡Öº£¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²ÄÎù¤ÇÁÇËÑ¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤ª²Ö¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶ÅÀ¤Ë¤«¤¨¤ëÆü¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Î»×¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£