シャオミ・ジャパンは、モバイルバッテリー「Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh（Integrated Cable）」を自主回収すると発表した。特定の環境下で過熱や発火する可能性が確認されたためで、日本国内での発生事例は現時点で確認されていない。

対象となるのは「Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh（Integrated Cable）」（モデル：PB2030MI）。同社によると、一部サプライヤーの原材料に起因する問題があり、2024年8月～9月に製造された一部の製造ロットにおいて、特定の使用環境下で故障が発生し、過熱や発火につながる可能性があることが確認された。

既知の事例はごく少数にとどまっており、日本国内での発生は確認されていないという。ただし、同社は製品品質基準を維持するため、自主回収を決定したとしている。

自主回収の手続きは、公式サイトの案内から製品のシリアルナンバーを入力することで確認できる。

シリアルナンバーの位置は製品のバージョンによって異なる