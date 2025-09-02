北朝鮮の金正恩総書記は、北京で3日に行われる軍事パレードに出席するため、2日未明、特別列車で中国に入りました。

金正恩総書記を乗せた特別列車は、まもなくこちら北京に到着するとみられ、周辺の警備態勢はさらに厳重になっています。

北朝鮮メディアは、特別列車で首都・平壌を出発した金総書記が2日未明、中国に入ったと伝えました。

金総書記は3日に北京で開かれる軍事パレードに出席する予定で、中国を訪問するのは2019年以来、6年ぶりとなります。

金総書記がまもなく到着するとみられる北京駅では、2日朝の時点で周辺がフェンスで封鎖されるなど、すでに厳戒態勢が敷かれていて、多くの警察官の姿がありました。

金総書記は、到着後にも、中国の習近平国家主席と首脳会談を行うとみられ、両国の経済協力やアメリカのトランプ大統領が年内にも行う意欲を示している米朝首脳会談などについて意見が交わされる見通しです。

3日、天安門では、習主席、金総書記、そしてロシアのプーチン大統領の3人がそろい踏みをし、アメリカに対抗する勢力の結束を印象づけることになります。