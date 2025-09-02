½ÀÆ»¡¦¥Ñ¥ê¶â¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥æ¥Ë¤Þ¤È¤¤´ÑÀï¡¡¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¦¥Ê¥Á¥ç¥¹¤Ë¤´Ëþ±Ù¡¡¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿³¤³°¤Ç¤Î½ÀÆ»¶µ¼¼¤â³«ºÅ
2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ48¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÌîµå´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¤Ï2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£½÷»Ò63¥¥íµé¤Ç22Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤ÎËÙÀî·Ã¤µ¤ó¡¢¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò57¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Î½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿Áª¼ê¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ÊÒ¼ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëµå¾ìÌ¾Êª¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡¦¥Ê¥Á¥ç¥¹¤ò»ý¤Ã¤ÆËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥¹¤ËÍè¤ÆºÇ½é¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï½ÀÆ»¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìîµå´ÑÀï Í§Ã£¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÌîµå´ÑÀï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ÀÆ»¶µ¼¼¤â³«ºÅ¡£³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¹¥¤¤Ê½ÀÆ»¤ò¡¢Á´À¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢8·î29Æü¤ËSAILFOR³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÁÈ¤ß¼ê¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÈ¤ó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËè²ó»×¤¦¤±¤É¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¡ª¾¯¤·¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£