【シャフト50周年展】 会期： 前期 12月27日～2026年1月6日 後期 2026年1月8日～2026年1月18日 料金： 前売 2,500円（大人） 当日 2,700円（大人） グッズ付き入場券 7,500円

アニメ制作会社・シャフトの創立50周年を記念した展示会「シャフト50周年展」のイベントキービジュアル第1弾が公開された。

本展示会では、シャフトイズムを生んだ50のターニングポイントを軸に、出会いの軌跡をたどることで、独創的な表現の原点に触れていくことができる。

今回、イベントのキービジュアル第1弾がお披露目。このビジュアルは「＜物語＞シリーズ」のキャラクターデザインなどを手掛ける渡辺明夫氏による描き下ろしとなっている。

イベントの詳細やチケット情報などについては公式サイトより確認できる。

□「シャフト50周年展」公式サイトのページ

(C)シャフト50周年展製作委員会

(C)西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト

(C)Magica Quartet/Aniplex,WR

(C)ハンバーガー/KADOKAWA/にんころ製作委員会