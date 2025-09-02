タレントの鈴木紗理奈（48）が2日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演。この日、スポニチ本紙が報じた、かつての交際相手のお笑い芸人たむらけんじ（52）の再婚を祝福した。

番組終盤、MCのフリーアナウンサー・石井亮次が「この後はたむけんさん結婚」と再婚のニュースを紹介することを伝えると、鈴木は「あら」と反応。そのままCMに入り、CM開けに石井アナがスポニチ紙面を引用して「たむけんさん再婚」と読み上げると、鈴木は「わざわざ取り上げる？」と突っ込みながら笑顔を見せた。

そして石井アナが「スポーツニッポン、ご丁寧に記事の結びはですよ、最後の3行ですね」と前置きして「20代の頃にタレントの鈴木紗理奈（48）と交際していたことでも知られる」とスポニチ記事を読み上げると、「やめてー！やめてーもう、これ30年前のことですよ！」と楽しそうに反応し、スタジオを盛り上げた。

最後は「でも、けんちゃん、おめでちゃー！」とたむらのギャグでで祝福。「お幸せに！私も頑張りたいちゃー」と“ちゃー”を連発してノリノリの鈴木に、共演のますだおかだ・岡田圭右は「もうええわ！」とツッコミを入れていた。

現在、米国を拠点に活動するたむらのお相手は30代の一般女性。もともと十数年来の友人で渡米前は連絡を取り合っていなかったが、24年に帰国した際に再会。1年ほどの交際を経てゴールインとなった。たむらはスポニチ本紙の取材に「まだ周りで報告していない方もいるのであまり話せないのですが、再婚は事実です」と認めている。