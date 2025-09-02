【ポケットモンスター SWING VIGNETTE collection4 ゆらめくポケモンのひととき】 12月15日 発売予定 価格：1個1,320円

リーメントは、フィギュア「ポケットモンスター SWING VIGNETTE collection4 ゆらめくポケモンのひととき」を12月15日に発売する。価格は1個1,320円。

本製品は、ポケモンたちがゆらゆら揺れる、存在感たっぷりなインテリアフィギュアとなっており、カイリューやメガリザードンX、エルフーン、ワタッコ、ピカチュウ、ムシャーナ、メガルカリオなどのポケモン達が表現されている。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の告知を行なっており、水辺を低空飛行するカイリューや、炎が舞うメガリザードンXなど、全6種類のラインナップを確認することができる。

