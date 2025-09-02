リーメントより「ポケットモンスター SWING VIGNETTE collection4 ゆらめくポケモンのひととき」が12月15日発売！ポケモンたちがゆらゆら揺れるインテリアフィギュア
リーメントは、フィギュア「ポケットモンスター SWING VIGNETTE collection4 ゆらめくポケモンのひととき」を12月15日に発売する。価格は1個1,320円。
本製品は、ポケモンたちがゆらゆら揺れる、存在感たっぷりなインテリアフィギュアとなっており、カイリューやメガリザードンX、エルフーン、ワタッコ、ピカチュウ、ムシャーナ、メガルカリオなどのポケモン達が表現されている。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の告知を行なっており、水辺を低空飛行するカイリューや、炎が舞うメガリザードンXなど、全6種類のラインナップを確認することができる。
(C)2025 Pokémon. (C)1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
(C)2025 RE-MENT
