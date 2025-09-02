元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは9月1日、自身のInstagramを更新。黒木さんが子どもたちと遊ぶ動画を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：宮崎麗果さん公式Instagramより）

写真拡大

元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは9月1日、自身のInstagramを更新。「夫の推し活」を公開しました。

【動画】“子供とわちゃわちゃ”する黒木啓司

「ほんとカッコよくて素敵〜」

宮崎さんは「いつもありがとう　色んな一面を持つケイジパパですが　ふとした瞬間かっこいい！けど　1番かっこいいと思う瞬間は子供とわちゃわちゃしてる時です！　#夫の推し活　#黒木啓司　#ケイジパパ」とつづり、1本の動画を投稿。黒木さんが子どもたちと楽しそうに遊んでいる姿や、助手席に座る宮崎さんと手をつなぎながら車を運転する様子などが見られます。全力ではしゃいでいるのが伝わってきて、ほほ笑ましいです。

コメントでは「ほんとカッコよくて素敵〜」「愛情たっぷりが伝わります」「最高な夫婦であり最高な家族でもありますね」「お互いにリスペクトして愛をたくさん持っていて素敵ですね　憧れの夫婦像です」「子供たちとめいっぱい楽しく遊んでくれて、お料理してくれる啓司パパほんと素敵です　子供たちがパパ大好きなのが伝わります」「啓司パパのパワーはどこからきてるん？」と、称賛の声が寄せられました。

「心のこもってない夫の声」

8月26日には「写真撮ってくれてる時盛り上げてくれるの大事ですよね　#棒読みアロハ」とつづり、「心のこもってない夫の声」を公開していた宮崎さん。黒木さんは、さまざまにポーズを変える宮崎さんを撮影しながら「盛れてる盛れてる！かわいいよ〜」などと声を掛けています。最後には「アーロハー」と言っていますが、声のトーンが低く“棒読み”になってしまいました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)