à¸½À¤¤ÇºÆ²ñá¤·¤¿Ìø°æ·»Äï¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç·»ÄïÌò¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿»¨»ï¡ØBAILA¡Ù10·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª·»µ®¤È2¿Í¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤Û¤Ü¥«¥á¥é¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÌø°æÀé¿ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂô¸µµª¡£
¡¡Àé¿Ò¤Î·»¡¦Ìø°æ¿óÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ÇÈù¾Ð¤àà¸½À¤ºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÎï¤·¤·»Äï¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤Âç¹¥¤¡×¡ÖÀé¿Ò¤È¿ó¡ÄÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¤¡¡Á¡ª¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾Ð´é¤¬¶ì¼ê¤Ê¾¢³¤¤¯¤ó¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£