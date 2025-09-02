元乃木坂46松村沙友理（32）が1日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時45分）に出演。姉の結婚式の余興でダンスを披露したことを明かした。

オズワルド伊藤俊介が真空ジェシカ川北の結婚式でピンネタを披露した会話の流れから、シソンヌの長谷川忍は「結婚式で余興なんてやったことある人いるんですか？」と質問。松村は「お姉ちゃんの結婚式で、『U.S.A.』。そのときすごい流行ってたんですよ」と明かした。

松村は「親族みんなでやろうみたいな。お互いの両家。一緒に練習とかも、大阪だったんでカラオケとかに『何日に集合しましょう』って。私みんなに振り入れしたんですよ」と経緯を明かした。

松村は「みんなが『沙友理ちゃんがおるから大丈夫』とか言って、向こうのお母さんとかも『沙友理ちゃんのおかげで』みたいな感じやったから、これは私が振り入れせなあかんなってなって」と語った。

オズワルド伊藤は「ちょっとでも『乃木坂の歌、歌ってよ』みたいなのはなかったの？」と質問。松村は「なかったですね。もう『U.S.A.』って言われた」と即答した。