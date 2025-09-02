14ºÐº¹à¥Þ¥Á¥¢¥×ºÆº§á44ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¸«¤¨à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°Ý»ý´°àú¡×¡ÖÆ±Ç¯Âå¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¿´¤ò²òÊü¤·¤Æ²ÆìËþµÊ
¡¡2023Ç¯¤Ë14ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤Èà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êºÆº§á¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·»³Àé½Õ(44)¤¬ÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÆµÙ¤ß¡¡¿´¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¿¼¸ÆµÛ¤Ç¤¤¿»þ´Ö!¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ê¥ê¥È¥ê¡¼¥È¤ÏÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇØÃæ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê³«¤¤¤¿Çò¤ä¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¡¢Á¥¾å¤ä³¤ÊÕ¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬30th¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤êºÂ´ÖÌ£Åç¤«¤éÌµ¿ÍÅç¤Ë²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤À²Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×ÉØ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÇØÃæ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¢¤êåºÎï¤ÊÇØÃæ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°Ý»ý¤â´°àú¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£