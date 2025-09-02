大学ゴルフの秋のビッグイベント「第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA」（スポーツニッポン新聞社共催）は3日から3日間、静岡県三島市のグランフィールズCCで開催される。日本、米国、韓国、台湾、欧州から有力大学のゴルファーが参加し、団体戦と個人戦で争われ、個人戦は男女ミックスで実施される。2年連続出場する日大の小林翔音（しょおん、2年）は開幕前日の2日、18ホールの練習ラウンドを行い最終調整した。

前回大会は1年生ながら母校の男子団体戦制覇に貢献した。ただ最終18番のボギーが響き個人戦は1打差の2位で優勝を逃しただけに「鮮明に覚えています。最後のホールで3パットして負けたので、団体戦は勝ったけど、ちょっと複雑でした」と少し表情を曇らせた。

今年はショットの不調が続き、思うような成績を残せていなかったが、前週の日本学生では4日間60台の好スコアを並べて、7位に入り「先週からだんだんショットが良くなってきた」と復調の手応えを感じている。

団体戦連覇、そして個人戦では1年前の雪辱を果たすことが目標になる。小林は「連戦できついけど、今年はいいシーズンを送れていないので、団体戦も個人戦も負けないように頑張りたい」と意気込みを口にした。