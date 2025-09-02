U-17日本代表の新潟遠征メンバー発表!! U-16組中心、W杯滑り込み狙う08世代も
日本サッカー協会(JFA)は2日、第27回国際ユースサッカーin新潟に臨むU-17日本代表メンバーを発表した。
U-17日本代表は11月にU-17ワールドカップを予定しており、アジア予選参加組を中心としたメンバーは現在フランス遠征を行っている。今回選出されたメンバーはU-16世代が中心で、滑り込みでのU-17W杯メンバー入りを狙うU-17世代も含まれている。高体連からは2010年1月生まれのDF児山雅稀(帝京長岡高)が選出された。
日本は今月11日にU-17ウェールズ代表との初戦を行い、同13日にU-17新潟選抜と対戦。同15日には最終戦となるU-17オーストラリア代表戦を予定している。
以下、U-17日本代表メンバー(⭐︎=2008年生まれ)
【スタッフ】
監督:小野信義
コーチ:山橋貴史
アシスタントコーチ:山城朋大
GKコーチ:井出大志
フィジカルコーチ:小嶺肇之
▽GK
1 平野稜太(大分U-18)⭐︎
12 齋藤陽乃心(C大阪U-18)
▽DF
2 佐藤桜久(柏U-18)⭐︎
13 土井口立(神戸U-18)⭐︎
3 吉川晴翔(柏U-18)⭐︎
5 松本優輝(岡山U-18)
4 森井莉人(広島ユース)
15 倉橋幸暉(鹿島ユース)
20 熊田佳斗(大宮U18)
17 原田爽潤(東京Vユース)
16 児山雅稀(帝京長岡高)
▽MF
10 西岡健斗(磐田U-18)⭐︎
7 中島大翔(大宮U18)⭐︎
8 恒吉良真(名古屋U-18)
19 井内亮太朗(神戸U-18)
6 小田脩人(川崎F U-18)
14 小枝朔太郎(磐田U-18)
▽FW
9 齋藤翔(横浜FCユース)
11 安西来起(岡山U-18)
18 永添功樹(C大阪U-18)
