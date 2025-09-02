　日本サッカー協会(JFA)は2日、第27回国際ユースサッカーin新潟に臨むU-17日本代表メンバーを発表した。

　U-17日本代表は11月にU-17ワールドカップを予定しており、アジア予選参加組を中心としたメンバーは現在フランス遠征を行っている。今回選出されたメンバーはU-16世代が中心で、滑り込みでのU-17W杯メンバー入りを狙うU-17世代も含まれている。高体連からは2010年1月生まれのDF児山雅稀(帝京長岡高)が選出された。

　日本は今月11日にU-17ウェールズ代表との初戦を行い、同13日にU-17新潟選抜と対戦。同15日には最終戦となるU-17オーストラリア代表戦を予定している。

　以下、U-17日本代表メンバー(⭐︎=2008年生まれ)

【スタッフ】

監督:小野信義

コーチ:山橋貴史

アシスタントコーチ:山城朋大

GKコーチ:井出大志

フィジカルコーチ:小嶺肇之

▽GK

1 平野稜太(大分U-18)⭐︎

12 齋藤陽乃心(C大阪U-18)

▽DF

2 佐藤桜久(柏U-18)⭐︎

13 土井口立(神戸U-18)⭐︎

3 吉川晴翔(柏U-18)⭐︎

5 松本優輝(岡山U-18)

4 森井莉人(広島ユース)

15 倉橋幸暉(鹿島ユース)

20 熊田佳斗(大宮U18)

17 原田爽潤(東京Vユース)

16 児山雅稀(帝京長岡高)

▽MF

10 西岡健斗(磐田U-18)⭐︎

7 中島大翔(大宮U18)⭐︎

8 恒吉良真(名古屋U-18)

19 井内亮太朗(神戸U-18)

6 小田脩人(川崎F U-18)

14 小枝朔太郎(磐田U-18)

▽FW

9 齋藤翔(横浜FCユース)

11 安西来起(岡山U-18)

18 永添功樹(C大阪U-18)