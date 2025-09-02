念願の5大リーグで好発進もMF藤田譲瑠チマ、代表ボランチ争いへ「まだ立ち位置は変わらない」
念願の欧州5大リーグ移籍を実現させ、日本代表でのポジション争いに再び挑む。アメリカ遠征初日の1日、MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)が報道陣の取材に応じ、主力不在で出番が見込まれる2試合に向けて「ここで求められているサッカーをやりつつ、自分の色を出せる良い機会になる」と意気込みを語った。
昨年夏のパリ五輪でキャプテンを務めた藤田は、大会後の同年10月から日本代表に定着。その後は4試合のベンチ外を含め、6試合連続で出番がなかったものの、W杯出場決定後の今年6月のオーストラリア戦(●0-1)でフル出場を果たし、来年夏の北中米W杯に向けた選考レースに名乗りを挙げた。
今オフには2年間を過ごしたベルギー・シントトロイデンを離れ、ブンデスリーガ1部昇格組のザンクト・パウリに完全移籍。藤田はこれまで日本代表でのポジション争いを見据え、「(代表で)試合に出るためにはステップアップが必要」という危機感をたびたび口にしてきており、念願の5大リーグ挑戦を実現させた形だ。
現在の日本代表では、5大リーグや欧州カップ戦出場クラブで結果を出すことがポジション争いのスタートライン。その権利を手にした23歳は「間違いなくベルギーで活躍している選手と、ドイツではまだまだだけど活躍している選手とでは、対応というか注目度なども変わってくると思う。それで人間性が変わるというのはないけど、自信というのは少しずつついていくのかなと思う」と前向きに語った。
さらにそのザンクト・パウリではすでにボランチの絶対的主力に定着し、ブンデスリーガ2試合とDFBポカール1試合にいずれもフル出場。ここまで無敗に導く好パフォーマンスを発揮している。ステップアップ移籍直後ながら「そんなにベルギーとのギャップみたいなものはなく、逆に味方のレベルも上がっているので良い感じにはやれている」と手応えを重ねているようだ。
加えてプレー面での存在感が目立つだけでなく、積極的にチームメートに指示を出す姿も見られ、早くも中心選手としての風格をまとっている点も印象的だ。「(統率する役割を)任されているわけではないけど、中心としてやる自覚は持っているし、チームが勝つために自分の仕事をできていると思う」(藤田)。そうしたリーダーシップの表現は日本代表でのプレーにも前向きに働くはずだ。
ところがそんな藤田だが、現状のパフォーマンスへの自己評価は「まだ(リーグ戦は)2試合しかやっていないので、手応えなのか、上振れなのかは自分の中ではっきりとわからない」と控えめなもの。「そこに対して満足はしていないし、そういうパフォーマンスを続けられてこそ良い選手かなと思うので、しっかりやっていきたいと思う」と謙虚な姿勢を崩さない。
その取り組み方は日本代表のポジション争いを見据える上でも変わらない。
5大リーグ移籍を果たした今も「まだ(代表での)立ち位置は変わらないと思う」と断言。「5大リーグには行けたけど、他の選手を見たらプレミアリーグで優勝していたり、プレミアリーグで活躍していたり、ブンデスなどで活躍している選手ばかりなので、まだまだここからだと思う」とポジション争いのライバルに目を向けながら、向上心をにじませた。
そうした中で迎える今回のアメリカ遠征。負傷離脱中のMF守田英正(スポルティング)、MF田中碧(リーズ)が不在となっており、2試合を通じて十分なプレータイムが見込まれるなか、「変わらずチャレンジの精神を持ちながらやっていきたい」と力を込めた。
(取材・文 竹内達也)
昨年夏のパリ五輪でキャプテンを務めた藤田は、大会後の同年10月から日本代表に定着。その後は4試合のベンチ外を含め、6試合連続で出番がなかったものの、W杯出場決定後の今年6月のオーストラリア戦(●0-1)でフル出場を果たし、来年夏の北中米W杯に向けた選考レースに名乗りを挙げた。
現在の日本代表では、5大リーグや欧州カップ戦出場クラブで結果を出すことがポジション争いのスタートライン。その権利を手にした23歳は「間違いなくベルギーで活躍している選手と、ドイツではまだまだだけど活躍している選手とでは、対応というか注目度なども変わってくると思う。それで人間性が変わるというのはないけど、自信というのは少しずつついていくのかなと思う」と前向きに語った。
さらにそのザンクト・パウリではすでにボランチの絶対的主力に定着し、ブンデスリーガ2試合とDFBポカール1試合にいずれもフル出場。ここまで無敗に導く好パフォーマンスを発揮している。ステップアップ移籍直後ながら「そんなにベルギーとのギャップみたいなものはなく、逆に味方のレベルも上がっているので良い感じにはやれている」と手応えを重ねているようだ。
加えてプレー面での存在感が目立つだけでなく、積極的にチームメートに指示を出す姿も見られ、早くも中心選手としての風格をまとっている点も印象的だ。「(統率する役割を)任されているわけではないけど、中心としてやる自覚は持っているし、チームが勝つために自分の仕事をできていると思う」(藤田)。そうしたリーダーシップの表現は日本代表でのプレーにも前向きに働くはずだ。
ところがそんな藤田だが、現状のパフォーマンスへの自己評価は「まだ(リーグ戦は)2試合しかやっていないので、手応えなのか、上振れなのかは自分の中ではっきりとわからない」と控えめなもの。「そこに対して満足はしていないし、そういうパフォーマンスを続けられてこそ良い選手かなと思うので、しっかりやっていきたいと思う」と謙虚な姿勢を崩さない。
その取り組み方は日本代表のポジション争いを見据える上でも変わらない。
5大リーグ移籍を果たした今も「まだ(代表での)立ち位置は変わらないと思う」と断言。「5大リーグには行けたけど、他の選手を見たらプレミアリーグで優勝していたり、プレミアリーグで活躍していたり、ブンデスなどで活躍している選手ばかりなので、まだまだここからだと思う」とポジション争いのライバルに目を向けながら、向上心をにじませた。
そうした中で迎える今回のアメリカ遠征。負傷離脱中のMF守田英正(スポルティング)、MF田中碧(リーズ)が不在となっており、2試合を通じて十分なプレータイムが見込まれるなか、「変わらずチャレンジの精神を持ちながらやっていきたい」と力を込めた。
(取材・文 竹内達也)