¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡¡ÌÜ³Ð¤Þ¤·Ìµ¤·¤ÎÀ¸³è¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤Î¾¡Éé¡×¡Ö»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ëµ¯¤¤ì¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢£±Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ë£Â£á£ò¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£à¥Ý¥ê¥·¡¼á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Î¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¸ø³«Ãæ¡£ÎÁÍý¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÎÁÍý¤òÄ´¤Ù¾å¤²¤Æ¡×ºî¤ë¤½¤¦¡£
¡¡»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¡ÖÇ³¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»þÃ»¤È¤«ÀäÂÐ¤Ë·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡££´»þ´Ö¤È¤«¸«¤ë¤È¡Ø¤³¤ì¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖßÖ¤á¤Æ¤«¤é¤Î¡¢¼Ñ¹þ¤ß¤«¤é¤Î¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¾Æ¤¤È¤«¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò¤¸¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£Ä¯¤á¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ó°û¤ó¤Ç²»³ÚÊ¹¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤ÊýË¡¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ¡ºÙ¡×¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¡ÊÍ½Äê¤ò¡ËµÍ¤á¹þ¤à¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÇÈ¯¶¸¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¡£¤À¤«¤é»þ´Ö¼´¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡ÖÀÕÇ¤´¶¤È¤«·ù¤¤¡£¥´¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤ÆÌÜÅª¤¬¤³¤ì¤Ç¤È¤«¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÌÜ³Ð¤Þ¤·¤È¤«¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡¢ÌóÂ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¡ØÌÀÆü¤Ï£¸»þ¤Ëµ¯¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¥°¥Ã¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ëµ¯¤¤ì¤ë¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÀº¿ÀÏÀ¤Ç»þ´Ö¤ËÂÐ¹³¡£
¡¡µ¯¤¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·Ìµ¤·¤ÎÀ¸³è¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤Î¾¡Éé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µæ¶Ë¤Î¼«Í³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£