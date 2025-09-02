8月31日、広瀬すずがトークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演。番組内での広瀬の “白すぎる肌” が話題を呼んでいる。

広瀬は1月期の連続ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）で主演を務め、9月5日には主演映画『遠い山なみの光』の公開も控えるなど、仕事は途切れない。今回は、芸能界での交流が明かされた。

「プライベートでも親交の深い尾野真千子さんがVTR出演し、尾野さんが沖縄県で開いている居酒屋に広瀬さんが1人で訪れて驚いたことを話していました。また、月に1回は一緒にお酒を飲むというお笑いコンビ『ダイアン』の津田篤弘さんは、広瀬さんの酒豪ぶりを話していました」（スポーツ紙記者）

仕事から私生活までさまざまな話題が飛び出したが、放送直後のXでは、

《広瀬すずちゃん、顔白すぎない？？》

《広瀬すず生え際と色の違いが気になるくらい白い》

など、驚きの声が聞かれていた。番組内での広瀬の肌に注目が集まったようだ。

「もともと、色白な広瀬さんですが、この日はメイクや照明のためか、いつにも増して白い印象を受ける人が多かったのでしょう。広瀬さんの髪の分け目から見える頭皮よりも、真っ白な顔に目を奪われる人もいたようです」（芸能記者）

番組で食生活の話題になると、広瀬は「唐揚げ大好きで、連ドラとか入ると、毎朝唐揚げを食べています」と、朝からコンビニへホットスナックを買いにいくことを明かし、スタジオを驚かせた。ただ、人知れず高い “美意識” を持っていたという。

「広瀬さんは2021年のファッション誌『CanCam』（小学館）のインタビューで、水を毎日2リットル飲み、納豆やサプリなどを摂取する “腸活” をおこなっていると明かしました。

今回の番組では『ご飯は気をつけたくない。食べることを楽しみに毎日しているので』と話していることから、あまり食事制限はしていないようです。

とはいえ、広瀬さんはキックボクシングに週3〜4回通っていることで有名ですし、体のなかから肌のコンディションを整える習慣を心がけているのかもしれません」（前出・芸能記者）

2012年に芸能界入りして13年が経つが、まだまだ変わらぬ姿を見せてくれそうだ。