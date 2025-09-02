10月16日から、俳優の小栗旬が主演を務めるドラマ『匿名の恋人たち』がNetflixで配信される。多忙を極める小栗だが、プライベートでは“庶民派”な姿を見せていた。

本誌「SmartFLASH」は8月下旬、小栗が家族でハワイ旅行に訪れていたことを報じた。羽田空港の国際線出口で、小栗は帽子とサングラス、妻の山田優は麦わらのハットを目深にかぶり、ベビーカーを押しながら笑顔を見せていた。

2012年に結婚した小栗と山田には、4人の子どもがいる。小栗は俳優として活動する一方、2023年から所属事務所「トライストーン・エンタテインメント」の代表取締役を務め、多忙を極めるが、家族と過ごす時間は大切にしているようだ。本誌は7月下旬にも、小栗の家族旅行をキャッチしていた。

「山田さんの里帰りも兼ねて、沖縄旅行に行っていました。今回は、ハワイで行きつけのホテルに宿泊していたようです。小栗さん夫婦はハワイで結婚式を挙げていますし、家族で思い出の場所を訪れたのかもしれません」（芸能記者）

沖縄への飛行機で居合わせた乗客が、当時の様子を振り返る。

「小栗さん家族は、芸能人が多く利用するファーストクラスなどではなく、一般席に座っていました。離陸前、小栗さんは大きなトートバッグを肩にかけ、両手に荷物を抱えながら、お子さんの世話をしており、よきパパぶりがうかがえました」

結婚後も、小栗は俳優として露出が途切れず、幅広い世代にファンが多い。そんななか、子育てに関しては、こんなエピソードも……。

「2022年の『女性自身』によれば、妻の山田さんはお子さんをインターナショナルスクールに通わせているそうです。高級外車に乗る保護者も少なくないのですが、山田さんは自転車で送迎していると伝えられています。また、自宅近くの公園では、山田さんは近隣のママ友と談笑し、小栗さんもそこでお子さんを遊ばせているそうです。芸能人夫婦でも、子どもを“特別扱い”しない子育てをしているのかもしれません」（前出・芸能記者）

結婚から13年、小栗夫婦の“庶民的子育て”は、子どもにとってもいいことに違いない。