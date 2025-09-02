タイ・ダラー・サイン、千葉雄喜、Awichら出演予定『WIRED MUSIC FESTIVAL′25』が中止に「制作の都合によりやむを得ず」
10月5日に愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催予定だった音楽フェスティバル『WIRED MUSIC FESTIVAL'25』の開催中止が、主催者より発表された。
【Xより】『WIRED MUSIC FESTIVAL'25 開催中止のお知らせ』全文
公式サイトおよびSNSを通じて、開催に向けて準備を進めていたものの、「制作の都合により、やむを得ず開催を中止させていただくこととなりました」と説明。出演を予定していたアーティストや来場を楽しみにしていた観客、関係者に向けて、「ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪している。
同フェスには、カニエ・ウェスト（Ye）とのコラボレーションアルバムが全米ビルボード・アルバムチャートで1位を獲得したタイ・ダラー・サインをはじめ、千葉雄喜、Awich、\ellow Bucks、LEX、JP THE WAVY、Kaneee、Kohjiya、MFS、MIKADO、7、NENE、DJ DARUMA & JOMMY、DJ RYOW & FRIENDSといった国内外のアーティストが出演する予定だった。
すでにチケットを購入していた人に対しては、チケット代金をはじめ、各種手数料が払い戻される。詳細は公式サイトで確認できる。
