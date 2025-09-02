サントリーHD新浪会長が辞任…購入サプリについて警察が捜査も「適法と認識」　鳥井社長が緊急会見で陳謝

サントリーホールディングスが緊急会見を開き、新浪会長が辞任したと発表しました。

適法であるとの認識のもとに購入したサプリメントについて捜査が行われたことを受けたものだということです。

サントリーホールディングス・鳥井信宏社長：

新浪氏が適法であるとの認識のもとに購入したサプリメントに関して捜査が実施されたとの説明を受けた。現在、警察当局による捜査中であるとの認識をしております。サプリメントに関する認識を欠いた新浪氏の行為は、代表取締役会長として求められる資質を欠くと言わざるを得ない。急な辞任により、社会の皆さまにご心配、ご迷惑をおかけしたことを改めて心からおわび申し上げます。

サントリーホールディングスの鳥井信宏社長は、新浪氏が購入したサプリメントについて捜査が実施されたことについて、ガバナンス上、極めて深刻な事案であると認識して外部弁護士によるヒアリングを実施し、新浪氏本人から役職を辞任したいとの申し出を受けて、1日付で受理したと明らかにしました。

新浪氏は「適法であるとの認識のもとにサプリメントを購入した」と説明しているということですが、鳥井社長は、新浪氏の行為に違法性があるかについては捜査中なので、回答を差し控えると述べました。

また、今回の件は業績にも影響があるとしたうえで、残された経営陣で信頼回復に取り組むとしています。