容量拡張も自在で旅行の心強い味方！【サムソナイト】のスタイリッシュなスーツケースがAmazonで販売中！
軽やかに旅を彩る！快適な移動を実現する【サムソナイト】の高機能スーツケースがAmazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
モダンなデザインのソフトケースコレクション「ストラリウム」は、2つのファブリックのコンビネーションが美しく、洗練された外観と機能的な仕様でありながら、手の届きやすいリーズナブルな価格が特徴。インテリアのジッパーやクロスストラップなどにイエローカラーをハイライトとして配色し、旅の楽しさを表現している。エキスパンダブル機能を全サイズに装備して、レジャートラベルの容量拡張のニーズにも対応する頼もしいシリーズ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
軽量2.9kgで機内持ち込み可能なコンパクトサイズながら、拡張時は最大43Lまで収納できるソフトタイプのスーツケースに仕上げている。
回転自在のダブルホイールで、空港や海外の凸凹道でもスムーズに走行でき、移動中のストレスを軽減する仕様になっている。
外装と内装に計4つのポケットを備え、地図や小物をすぐに取り出せる実用的な設計で、旅先での使い勝手を高めている。
撥水性を高めたファブリックとモダンなデザインを採用し、機能性と見た目の美しさを兼ね備えた頼れるトラベルギアとなっている。
