元モー娘。新垣里沙、家族顔出しショット公開「新垣家ママの61歳のバースデー」
【モデルプレス＝2025/09/02】元モーニング娘。の新垣里沙が1日、自身のInstagramを更新。家族写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】新垣里沙、母親61歳バースデーに家族全員顔出し
新垣は「新垣家ママの61歳のバースデーを家族みんなでお祝いしましたっ」と母親の誕生日を報告。「一年大きな怪我もなく無事に健康に元気に過ごせた事に感謝 今年のお誕生日はたけさんもお仕事がお休みだったので 一緒にお祝いしてくれましたっ」と夫でYouTubeカメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏や家族と一緒にバースデーケーキを囲んで撮影した集合写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「ママさんお若い」「おめでとうございます」「幸せそう」「微笑ましい」「温かい家庭」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
